Россиянам разрешили не надевать маски на пляжах

Социальная дистанция — единственное требование, которое должны соблюдать россияне на пляжах этим летом. Но правило не распространяется на тех, кто постоянно живет вместе. Маски и перчатки для отдыха у воды надевать не нужно.

Об этом в эфире программа «Москва. Кремль. Путин» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагмент эфира опубликовал на своей странице в Instagram корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Попова отметила, что рекомендации для отдыхающих на пляже уже написаны. Никакого требования к ношению масок там нет. Но нужно сохранять социальную дистанцию.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или теми, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция», — заявила Попова.

Российские курорты начнут снимать ограничения с 1 июня. Но поехать отдохнуть к морю пока смогут не все. Это зависит от эпидемической ситуации в регионе, откуда поедут туристы. Как пояснила Анна Попова, нельзя отправлять граждан на отдых из горячей точки, где ситуация с коронавирусом пока остается серьезной. В частности, это касается москвичей, которым глава Роспотребнадзора предложила отдыхать в своем городе или в Подмосковье.

Но и сами курорты пока не готовы принимать гостей. Так, в Крыму сезон начнется с середины июня, когда заработают санатории с медицинскими лицензиями. Но попасть туда смогут только местные жители. Это первый этап снятия ограничений. Второй может начаться через две недели, если эпидемическая ситуация не ухудшится.

Однако задуматься о летнем отдыхе стоит уже сейчас, потому что на июль–август в пансионатах полуострова уже забронировано 70% мест.

Чтобы выбрать себе место по душе на время летнего отпуска, «360» подготовил материал, где рассказал о нескольких направлениях: Краснодарский край, Крым, Подмосковье и заграничные курорты.