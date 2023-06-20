Подмосковье 20 июня 2023, 16:00 Жители Химок смогут добраться до Москвы за 4 минуты благодаря МЦД-3

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После запуска МЦД-3 жители Химок смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Новую транспортную инфраструктуру запустят в сентябре при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что благодаря МЦД-3 пассажиропоток возрастет до 100 тысяч человек в сутки. Интервалы движения поездов сократятся до пяти минут.

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«В состав МЦД-3 войдут все шесть наших станций — Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. <…> Чтобы сделать станции более комфортными, мы реконструируем их по единым стандартам диаметров: оборудуем крытые переходы и обустроим парковки.», — отметил Дмитрий Волошин.

Работы по реконструкции станций завершат к 2026 году.

Глава округа отметил, что по просьбе химчан в 2022 году открыли надземный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу. Теперь жители комплексов «Солнечная система» и «Две столицы» могут безопасно добраться до автобусных остановок на Ленинградском шоссе, а также до торговых центров в Новых Химках, поликлиник и других социально значимых объектов.

Вскоре в округе построят Машкинскую развязку. Она соединит шесть дорог — Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая.

Также в 2024 году откроют новую эстакаду на пересечении Ленинградского шоссе и Октябрьской железной дороги, а также организуют восемь полос движения.

Ранее в 2021 году в Химках открыли Репинскую развязку между Старыми и Новыми Химками, сократив время в дороге для десятков автомобилистов. Кроме того, модернизировали и инфраструктуру аэропорта Шереметьево. Там открыли новые пассажирские терминалы В и С, третью взлетно-посадочную полосу, построили новую объездную дорогу, запустили аэрометро, открыли станцию аэроэкспресса и сообщение с трассой М-11.

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