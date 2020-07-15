Больше 1,2 миллиона тестов на коронавирус провели в Подмосковье

Роспотребнадзор обнародовал данные о тестировании на коронавирус в Московской области. С начала пандемии в регионе провели уже более 1,2 миллиона исследований.

«По состоянию на 15.07.2020 в Московской области проведено 1 231 745 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — рассказали «360» в ведомстве.

Как уточнили в Роспотебнадзоре, тесты проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии региона и в негосударственных лабораториях.

Ранее губернатор Московской области заявил о радикальном снижении числа выявленных случаев COVID-19 в регионе. Число новых случаев заболевания в Подмосковье за месяц снизилось вдвое.

Всего за время пандемии в Подмосковье выявили 61 059 случаев коронавируса. Выздоровели уже 42 013 человек. Летальных исходов с начала эпидемии насчитывается 1022.