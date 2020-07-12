Губернатор Подмосковья отметил радикальное снижение числа выявленных случаев COVID-19 в регионе

В Подмосковье выявляют все меньше случаев коронавируса, несмотря на большое количество тестов. Об этом в эфире «России 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Радикально снижается количество выявленных случаев при высоком тестировании. Это, безусловно, радует», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Это позволяет освобождать койки в больницах по всему региону. Также уже переоборудуются временные корпуса в «Крокусе» и «Патриоте». А с 15 июля в Подмосковье планируется открытие аттракционов, ресторанов и пляжей.

«Жизнь всегда сложнее, чем какие-то правила или регулирования. Поэтому мы очень надеемся, что каждый, кто идет со своей семьей на пляж, будет предельно аккуратен. Как и в общественном транспорте, как и на улице. Береженого Бог бережет», — сказал Андрей Воробьев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Подмосковье уже пять дней подряд ежедневно выявляют менее 200 новых случаев COVID-19. При этом в каждый из этих дней выздоравливали не менее 320 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в Подмосковье выявили 60 295 случаев коронавируса. Выздоровели уже 40 625 человек. Летальных исходов с начала эпидемии насчитывается 996.