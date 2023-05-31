Общество 31 мая 2023, 05:30 Большая часть работодателей решила увеличить зарплаты сотрудникам «Ведомости»: больше половины работодателей собираются увеличить зарплаты сотрудникам РИА «Новости»

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Больше половины работодателей готовы увеличить зарплаты сотрудникам. Такие данные привела рекрутинговая платформа HeadHunter, передало издание «Ведомости».

«Каждая вторая опрошенная компания — 56% заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5—15%», — указано в сообщении.

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При этом некоторые работодатели наоборот задумываются об уменьшении расходов на заработные платы, таких насчиталось 3%. В обоих случаях изменения распространятся на оклады и выплачиваемые бонусы. Наиболее частые ответы об увеличении зарплат давали работодатели из IT-сфер, компаний строительства и недвижимости.

По словам журналистов издания, опрос проводился в 2023 году — с апреля по май. В нем приняли участие 400 компаний из разных отраслей. Помимо зарплатных изменений исследование указало на кадровые перестановки. Некоторые респонденты хотят изменить численность подчиненных: 60% до конца текущего года планируют нанять больше сотрудников, а 11% — уменьшить число работников.

Ранее стало известно, что отказ работодателя в отпуске своим сотрудникам в течение года может грозить штрафом для компании. Раз в 365 дней каждому работнику положены 28 календарных дней отпуска и никакие денежные выплаты не могут законно компенсировать отдых.