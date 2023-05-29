Общество 29 мая 2023, 19:04 Адвокат Головичева: отказ сотруднику в отпуске может грозить работодателю штрафом

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Отказы работодателя в предоставлении отпуска своим сотрудникам в течение года могут грозить компании штрафом. Об этом сообщила адвокат Оксана Головичева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, раз в год работнику положены 28 календарных дней для отдыха. Никакими денежными компенсациями и выплатами заменить его нельзя, добавила Головичева.

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Адвокат также напомнила, что весь отпуск разделяется на две части, одна из которых должна быть не менее двух недель.