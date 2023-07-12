Общество 12 июля 2023, 18:05 Большая часть классических видеоигр оказалась под угрозой полной утраты VGHF: 87% выпущенных до 2010 года видеоигр оказалась недоступна для геймеров Unsplash

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Низкая коммерческая доступность может привести к исчезновению классических видеоигр, выпущенных до 2010 года. Об этом сообщил американский Фонд истории видеоигр (Video Game History Foundation, VGHF).

По данным аналитиков, сейчас геймерам доступны лишь около 13% таких видеоигр, которые можно приобрести свободно в магазинах. Остальные игры доступны через аукционы, пиратские ресурсы или музеи. С более ранними проектами ситуация еще плачевнее.

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«Доля переизданий игр, выпущенных до 1985 года, падает ниже 3%. Это указывает на то, что интересы рынка могут не совпадать с потребностями исследователей видеоигр», — отмечается в отчете.

В VGHF классические игры сравнили с немым кино и видеохрониками времен Второй мировой войны, которые сейчас недоступны широкому кругу зрителей. Авторы статьи отметили, что такая ситуация сложилась на рынке из-за устаревших законов об авторском праве.

Ранее в Госдуме предложили выдавать прокатные удостоверения видеоиграм для распространения в России по примеру кино. Мера направлена на защиту детей от нежелательного контента.