Общество 16 апреля 2023, 10:00 Большая часть иностранных компаний продолжила работу в России после заявлений об уходе WP: большая часть иностранных компаний продолжила работу в РФ после заявлений об уходе РИА «Новости»

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Большая часть иностранных фирм и компаний продолжили свою деятельность на территории России после заявлений о скором уходе с рынка на фоне проводимой на Украине специальной операции. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

«Обещания покинуть Россию сделали несколько сотен компаний, но выполнил их лишь малый процент. Часть из них сильно зависят от российского бизнеса, поэтому издержки перевешивают потенциальные репутационные риски», — написали журналисты.

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Журналисты отметили, что некоторые компании после объявления об уходе все еще продолжают торговать.

«Они пытаются продать активы, но либо оттягивают время ради снижения издержек, либо еще ищут покупателя. Таким образом, уровень жизни и комфорта для жителей России остался таким же, как и до начала спецоперации», — добавил авторы статьи.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в России ведут налог 10% на сумму сделки при продаже иностранными компаниями активов на отечественном рынке.