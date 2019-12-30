Больницы и детсады в Благовещенске заработали после эвакуации

В Благовещенске Амурская областная клиническая больница вернулась к обычному режиму работы после проверки помещений. Ранее аноним сообщил о взрывных устройствах в медицинском учреждении, а также в поликлинике и детских садах.

«Проверка информации о минировании в АОКБ завершена. Анонимное сообщение признано ложным. Больница работает в штатном режиме», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения, его цитирует «Интерфакс».

Из-за сообщения о минировании пришлось эвакуировать 752 пациента из различных подразделений больницы, в том числе из перинатального центра. На время проверки больных в теплой одежде поместили в автобусы. В минздраве заметили, что пациенты с пониманием отнеслись к ситуации, паники среди них нет.

Кроме клинической больницы, после сообщения о взрывном устройстве оперативники проверили здание городской поликлиники № 1. На время проверки оттуда эвакуировали около 250 человек, пациентов и работников поликлиники. Проверка заняла чуть более часа, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

В администрации города также рассказали об эвакуации детских садов. К ним направлены автобусы для обогрева эвакуированных детей и персонала.

Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Количество эвакуированных из-за сообщений об угрозах взрывов по всей России уже приближается к миллиону человек. Все угрозы были ложными.