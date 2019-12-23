Анонимные «минирования» портят жизнь всем. У телефонных террористов есть конкретная цель

В Москве и Петербурге злоумышленники продолжают «минировать» здания. Последняя волна сообщений с угрозами в основном затрагивает объекты социальной инфраструктуры: детсады, школы, больницы и роддома. Эксперты уверены, цель террористов — посеять панику среди населения и дезорганизовать работу органов управления и власти.

В понедельник, 23 декабря, в Москве, сообщил ТАСС «заминировали» 15 судов, а также Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский и Ярославский вокзалы. В Петербурге эвакуировали 22 детсада, шесть роддомов и десять судов.

Кроме того, злоумышленник направил в Объединенную пресс-службу судов Петербурга новое послание. В первом, полученном Петербургским горсудом 28 ноября, автор угрожал рассылать угрозы, пока основатель группы «Царьград» Константин Малофеев не вернет ему «120 биткоинов, украденных на бирже WEX».

«У вас там кто-нибудь считает? Размер убытков от эвакуаций в двух столицах превысил 120 биткоинов или нет? Сколько еще нужно впахивать, чтобы нанести ущерб в 1200 и на какой сумме ущерба Малофеев образумится? Может, стоит требовать через месяц от начала эвакуаций — 500, а через два месяца 1000 биткоинов?» — написал террорист.

Волна «минирований» началась в России 28 ноября. Основной, декабрьский удар пришелся на Москву и Петербург. Хотя досталось и Хабаровску, и Комсомольску-на-Амуре, и другим городам. По сведениям «Коммерсанта», за неполный месяц были эвакуированы более 700 тысяч столичных жителей. В последние недели стали чаще угрожать взорвать объекты социальной и транспортной инфраструктуры: детские сады, школы, вузы, больницы, суды станции метро и аэропорты.

Цели террористов

Экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак пояснил «360», что атаки на детсады и школы идут для того, чтобы воздействовать на родителей, многим из которых приходилось срываться с работы, и работодателей. Повысить нервозность и панику.

«Главная цель — устрашение, создание панических настроений. Дезорганизовать работу органов управления и власти, социальных учреждений. Если люди понимают, что каждый день идут звонки, они не знают что делать. Если появляются страх и неуверенность, можно говорить, что террористы своей цели добились», — сообщил «360» член экспертной группы по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД РФ Владислав Красинский.

Ущерб от атак

Этот год, по словам Красинского, поставил рекорды как по числу эвакуированных россиян, так и по количеству сообщений в одном регионе. Характер атак стал точечным, носящим волновой характер. Во время последней крупной активизации телефонных террористов осенью 2017 года были эвакуированы более 2,6 миллиона жителей 75 регионов страны. Директор ФСБ Александр Бортников оценивал ущерб в 300 миллионов рублей, в Госдуме сумму уточнили до миллиарда рублей.

Остановка работы торговых центров, вокзалов или аэропортов приносит финансовые убытки, отметил Гусак. Для образовательных учреждений и судов она сопровождается потерей рабочего или учебного времени и иными затратами. Правда, увы, не всегда. Воспитательнице одного из «заминированных» в Биробиджане детских садов во время эвакуации стало плохо. Медики помочь не смогли и женщина умерла.

Пока общий ущерб от действий террористов Гусак назвать затруднился, но не исключил, что порядок цифр может быть таким же.

Источники сообщений

По словам источников СМИ в силовых структурах, звонки скорее всего, поступают из-за рубежа, в частности, с Украины. Сообщать о якобы заложенных бомбах могут и простые хулиганы, напомнил Гусак. По его мнению, о задержаниях в России телефонных террористов давно не сообщали.

Красинский подтвердил, что, по данным контрольно-технических средств, звонки в самом деле идут иностранных ip-адресов, многие из которых анонимные.

«Есть иностранные серверы электронной почты, которые позволяют анонимно отправлять письма. Одна из уловок — использование этих сервисов без указания данных отправлять кому угодно и что угодно. В том числе Прибалтика, Украина, Евросоюз», — заключил он.