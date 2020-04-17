Больницу Краснодара закрыли из-за вспышки COVID-19 среди врачей

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара закрыта на двухнедельный карантин для проведения комплекса необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, говорится в сообщении оперштаба.

Причиной такого решения стала групповая заболеваемость COVID-19 среди сотрудников больницы. Медицинское учреждение временно закрыто по Постановлению главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю.

В отделение травматологии БСМП в экстренном порядке поступила 78-летняя женщина с диагнозом — закрытый перелом левой бедренной кости. У пациентки взяли анализы и оказали соответствующую помощь.

Через несколько дней у женщины появились признаки ОРВИ. Компьютерная томография показала признаки двухсторонней пневмонии, которая является одним из осложнений при коронавирусной инфекции.

Пациентка была сразу переведена в инфекционную больницу Краснодара. В этот же день отделение травматологии БСМП было закрыто на карантин. Врачи инфекционной больницы несколько дней пытались вылечить женщину, но медикам не удалось ее спасти.

Одновременно в БСМП начали подтверждаться тесты на коронавирус у врачей, оказывавших помощь пациентке.

Распространение вируса среди коллектива продолжилось несмотря на закрытие отделения травматологии. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о закрытии всей больницы на карантин.

Прием пациентов приостановлен. Персонал и пациенты сейчас находятся в больнице круглосуточно. Пациенты получают лечение в соответствии с заболеваниями, проводятся тесты больных и персонала на COVID-19, обеззараживание помещений медицинского учреждения.

Входящая в состав БСМП «скорая» со всеми десятью подстанциями работает в прежнем режиме. Определены больницы, которые примут больных для оказания неотложной помощи.

Накануне учеников и преподавателей военного училища в Тюмени проверили на коронавирус, оказалось, что заразу подхватили 14 курсантов и один сотрудник. Заболевших поместили на карантин. Их состояние нормальное, нет температуры или признаков болезни. За ними круглосуточно наблюдают военные медики.