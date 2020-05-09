    09 мая 2020, 22:33

    Главврача оштрафовали на 100 тысяч за лечение пациентов с коронавирусом на дому

    Кирилл Фролов

    Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 100 тысяч рублей главврача городской больницы № 24 Алексея Малинкина. Штраф выписали за отправку пятерых больных СОVID-19 лечиться на дому, сообщил Znak.com.
    Главврача оштрафовали на 100 тысяч за лечение пациентов с коронавирусом на дому

    Сам Малинкин объяснил, что заболевание протекало у этих пациентов в легкой форме, без симптомов. Больница сообщила об их диагнозах в Роспотребнадзор.

    Также главврач заявил в суде, что из-за госпитализации легких больных впоследствии мест не хватит пациентам с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Кроме того, он сослался на приложение к приказу Минздрава России, в котором регламентируется, каких пациентов класть в больницу, а каких лечить на дому. Суд признал Малинкина виновным в нарушении постановления главного санитарного врача Свердловской области.

    7 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому, начиная с 12 мая.

    Первыми отправлять пациентов с коронавирусом на домашнее лечение начали в Москве. Столица лидирует по числу выявленных заражений среди всех российских регионов.