Жителям Подмосковья разъяснили, кто должен сдать анализы на коронавирус

Многие боятся заразиться коронавирусом, но всем подряд бежать в больницу и сдавать анализы не нужно. Обследование назначают именно врачи в определенных случаях. К медикам необходимо обращаться, если вы нашли у себя признаки инфекции.

Сейчас не предусмотрена самостоятельная сдача анализов, предупреждает Мособлштаб со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

«Обследование назначается медицинскими работниками жителю Московской области в случае, если вы приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и у вас есть признаки инфекции (кашель, насморк, повышенная температура)», — сказано в сообщении.

Кроме этого, обследования должны проходить люди, контактировавшие с заболевшими гражданами. Если вы приехали из страны, где есть случаи инфицирования, и нашли симптомы болезни, то необходимо вызвать домой врача. Для этого в Подмосковье открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-550-50-30.

«Все исследования проводятся профессиональным персоналом Центра гигиены и эпидемиологии федеральных центров Роспотребнадзора», — отмечают в Мособлштабе.

В Москве и области продолжают бороться с распространением коронавируса. Родителям разрешили оставлять детей дома, не отправлять их в школу. Отменяются и многие массовые мероприятия. К инфекции наиболее восприимчивы пожилые люди, поэтому в Подмосковье приостановили занятия по проекту «Активное долголетие».