Болельщиков предупредили о мошеннических сайтах по продаже билетов на Евро-2020

Перед чемпионатом Европы по футболу в интернете появилось более 100 мошеннических ресурсов, которые предлагают доверчивым людям купить билеты на матчи. Об этом газете «Известия» сообщили специалисты по информационной безопасности из компании в Infosecurity.

С начала года в Сети зарегистрировали более 130 сайтов с предложениями купить билеты на Евро-2020. Из них 12 — точно фейковые. Причем эти ресурсы активно рекламируют свои услуги. Большинство таких сайтов ориентировано на иностранцев.

Преступники просят по 15-400 тысяч рублей за билет. Хотя официальные цены не выше 185 евро, что составляет примерно 16 тысяч рублей. На самом деле болельщикам предлагается покупать билеты только на сайте UЕFА после регистрации.

«Болельщики жалуются на запутанную схему регистрации и на официальном ресурсе UEFA. Что тоже играет мошенникам на руку», — рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

По его словам, билеты можно приобрести и у реселлеров. Главное — проверять имя владельца сайта и время создания ресурса. У мошенников обычно новые сайте, а данные автора скрыты. Также стоит обратить внимание на неработающие кнопки или внутренние гиперссылки. Ведь у преступников мало времени на создание качественных сайтов. Поэтому нередко возможны ошибки.

Чемпионат Европы по футболу стартует уже 11 июня и закончится 11 июля. Футбольный тренер Валерий Газзаев надеется, что сборная России дойдет до полуфинала.