Более трети россиян готовят еду по рецептам из TikTok и Instagram

Опрос, проведенный компанией Delivery Club, показал, что 38% россиян часто готовят блюда по рецептам из соцсетей Instagram и TikTok. Результатами опроса поделилась «Газета.ru».

«Почти 70% пользователей, которые готовят по рецептам, руководствуются советами, взятыми из интернета. Вторым (38%) по популярности источником знаний стали социальные сети — TikTok, Instagram и другие», — рассказали в компании.

Более трети опрошенных пользуются семейными рецептами, которые достались им от мам и бабушек. А 33% заявили, что сами придумывают собственные рецепты.

Чаще всего по рецептам из интернета готовят горячие блюда, десерты и салаты.

В опросе приняли участие полторы тысячи жителей России старше 16 лет.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, какие блюда нельзя повторно разогревать. Некоторые продукты необходимо есть сразу после готовки, потому что после повторного разогрева в них появляются токсичные вещества, способные нанести вред здоровью.