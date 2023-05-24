Общество 24 мая 2023, 10:10 Более полутора тысяч москвичей сыграют свадьбу в День России Управление ЗАГС Москвы: полторы тысячи пар зарегистрируют брак в День России Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

День России привлекает молодоженов для официального вступления в брак. В столице с 9 по 12 июня планируют пожениться более 1500 пар. Об этом на официальном сайте мэрии рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«День России станет двойным праздником для более чем 50 новых семей, которые смогут зарегистрировать брак во дворцах бракосочетания № 1и № 4», — отметила Уханева.

Реклама

По словам чиновницы, ЗАГСы столицы не первый год идут навстречу желаниям горожан создать семью, и работают в выходные и праздничные дни. Так, 9 и 10 июня сотрудники ЗАГСов проведут выездные церемонии для 500 молодых семей, в том числе и на открытых площадках. Кроме того, 11 июня для молодоженов откроются отремонтированные Дворцы бракосочетаний: Южное Бутово», «Кутузовский» и «Шипиловский».

Рекорд по количеству браков, зарегистрированных в День России, москвичи установили в 2010 году. Тогда свадьбу отметили 250 пар.

Ранее столичные дворцы бракосочетаний провели около трех тысяч торжественных церемоний для супругов-юбиляров.