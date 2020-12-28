Более половины россиян заявили об отставании школьников от программы из-за удаленки
Однако руководство образовательных учреждений с родителями не согласилось, пишет РБК. 47% опрошенных директоров считают, что в этом году отставание у школьников минимальное.
Тем не менее 54% опрошенных уверены, что пандемия коронавируса и дистанционное обучение стали причиной снижения успеваемости. 40% опрошенных директоров сообщили, что после летних каникул у учеников традиционно наблюдается отставание от программы.
По данным исследования, каждый пятый родитель также назвал в качестве проблемы неготовность учителей проводить занятие на удаленке. В ходе опроса выяснилось, что осенью 72% школ не стали уходить на дистанционное обучение. В основном это делали образовательные учреждения, расположенные в больших городах. Полностью на карантин закрывались только 7% школ.
В опросе приняли участие более трех тысяч человек.