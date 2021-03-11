Секретарь ФНПР объяснил трудности четырехдневки для женщин

Обсуждать возможность четырехдневной рабочей недели нужно не только применительно к женщинам. Об этом в беседе с «360» заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее в ходе круглого стола предложила сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин. Омбудсмен объяснила такую необходимость тем, что женщины сталкиваются с огромной нагрузкой, поскольку им приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Секретарь ФНПР отметил, что этот вопрос нужно рассматривать не как сокращение рабочей недели, а как сокращение рабочих часов. Поскольку можно ввести четырехдневку, но с 10-часовым рабочим днем. При этом Шершуков усомнился, что это должно быть актуально только для женщин.

«Вопрос заключается в сокращении количества рабочих часов в неделю. Я не очень уверен, что эту тему нужно обсуждать только применительно к женщинам, потому что в случае, если на мужчин не распространяются такие права, как, допустим, взять отпуск по уходу за ребенком, то почему в данном случае должно быть исключение по гендерному принципу», — сказал секретарь.

Шершукков подчеркнул, что при этом важно, чтобы зарплата сохранилась на прежнем уровне.

«Основная проблема заключается в том, что в случае сокращения количества рабочих часов зарплата не должна уменьшаться. Пока что защитный механизм для заработной платы в случае сокращения рабочих часов сформулирован не был. Его нужно формулировать и обсуждать на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В результате такого пути мы можем прийти к практическим результатам, но не через такие отдельные, немножко поверхностные заявления», — отметил он.

Секретарь ФНПР указал, что если удастся сократить количество рабочих часов, но при этом сохранить зарплату, это будет прогрессивным шагом, который уже реализуется в ряде развитых стран мира.

Петербургская феминистка Ольга Липовская ранее в беседе с «360» жестко раскритиковала предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин. Она заявила, что в современном мире семьи делят домашние обязанности поровну, и никому не приходит в голову обязывать женщин сидеть дома и заниматься хозяйством.