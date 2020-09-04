Живущие в Белоруссии и России люди ничем не отличаются друг от друга — так думают 52% граждан РФ. Несогласные с таким мнением в первую очередь указывают на «сложный менталитет» соседей.

Опрос на соответствующую тему провели специалисты фонда «Общественное мнение», опубликовав результаты исследования на своем сайте.

Из числа опрошенных более половины — 52% — респондентов заявили, что отличий между россиянами и белорусами нет. Еще 27% указали на незначительные отличия, 10% считают их, наоборот, значительными. Затруднились ответить 11% опрошенных.

Среди тех, кто указал на разницу между жителями соседних государств, 7% упомянули стиль жизни и менталитет, характер, традиции и семейные устои. На язык и манеру речи обратили внимание 3% отвечавших. А 2% участников опроса заявили, что белорусы более добродушны и открыты, отметили их приветливость, доброту и дружелюбие.

Столько же человек заметили, что в Белоруссии «никогда не конфликтуют», отличаются терпением и спокойствием. Еще по 2% респондентов думают, что жить в соседней стране лучше, сами белорусы более трудолюбивые, организованные и способные.