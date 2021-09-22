Более миллиона россиян получат маткапитал в 2022 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Пенсионный фонд запланировал более 440 миллиардов рублей на выплаты материнского капитала в 2022 году. Получить их смогут примерно один миллион 300 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр пояснил, что эта сумма заложена в рамках трехлетнего бюджета с индексацией. Материнский капитал, который начал выдаваться на первых детей с 2020 года, к 2022-му станет на 20 тысяч рублей больше. Его сумма составит 503 237 рублей. На второго ребенка семья получит дополнительно 161 772 рубля.

При рождении второго и последующего ребенка размер данной выплаты увеличивается на 25 557 рублей. Общая сумма составит 665 009. Ее направят тем семьям, которые не получали маткапитал на первого ребенка.

В 2021 году эта выплата на первого ребенка составляет 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. Материнский капитал предусмотрен по нацпроекту «Демография».

Ранее сообщалось, что на ежемесячные детские выплаты заложат до 2024 года 917 миллиардов рублей. Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями оказался на втором месте по объему затрат. На них направят 557 миллиардов.