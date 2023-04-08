Общество 08 апреля 2023, 18:18 Более девяти тысяч консультаций по вопросам реновации провели с москвичами с начала года Более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения провели с москвичами в 2023 году

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За первые три месяца 2023 года специалисты департамента городского имущества провели с жителями столицы более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения. Об этом информировали на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по вопросам реновации москвичей консультировали в 48 специализированных центрах.

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«За три месяца в таких центрах, а также в территориальных отделах в общей сложности провели более девяти тысяч консультаций по вопросам реновации», — сказал он.

Чаще всего горожане обращались с вопросами о сроках переселения, оформления и восстановления утерянных документов. Также людей интересовали проведение осмотра квартиры и подписание договора на новое жилье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Ярославском и Обручевском районах, а также в районе Черемушки города Москвы появятся новые жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. По его словам, жилье возведут на месте бывшей промзоны. При этом некоторые из квартир отдадут участникам программы реновации.