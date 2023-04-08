08 апреля 2023, 18:18
Более девяти тысяч консультаций по вопросам реновации провели с москвичами с начала года
Более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения провели с москвичами в 2023 году
За первые три месяца 2023 года специалисты департамента городского имущества провели с жителями столицы более девяти тысяч консультаций по вопросам переселения. Об этом информировали на сайте мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по вопросам реновации москвичей консультировали в 48 специализированных центрах.
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«За три месяца в таких центрах, а также в территориальных отделах в общей сложности провели более девяти тысяч консультаций по вопросам реновации», — сказал он.
Чаще всего горожане обращались с вопросами о сроках переселения, оформления и восстановления утерянных документов. Также людей интересовали проведение осмотра квартиры и подписание договора на новое жилье.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Ярославском и Обручевском районах, а также в районе Черемушки города Москвы появятся новые жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. По его словам, жилье возведут на месте бывшей промзоны. При этом некоторые из квартир отдадут участникам программы реновации.
Реновация в Московской области
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