Москва 29 марта 2023, 15:53 Мэр Москвы Собянин рассказал о строительстве новых жилых кварталов

Читать 360tv в

В Ярославском и Обручевском районах, а также в районе Черемушки города Москвы появятся новые жилые кварталы. Такой информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канале политика.

По словам политика, новые кварталы возведут на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий. Некоторые из квартир отдадут участникам программы реновации. Собянин подчеркнул, что кварталы обеспечат всей необходимой инфраструктурой. Там возведут жилые дома, образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы и многоуровневые парковки.