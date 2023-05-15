Эксклюзив 15 мая 2023, 10:14 (обновлено: 15 мая 2023, 13:02) Сохраним прошлое — защитим будущее. Ветераны из Подмосковья записали трогательные пожелания для участников СВО Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья записали перед Днем Победы пожелания для бойцов, участвующих в спецоперации. Корреспондент «360» Елена Кононова отправилась в зону СВО, чтобы передать военнослужащим на Донецком направлении теплые слова от тех, кто победил фашизм.

Обращения ветеранов к участникам спецоперации ярко продемонстрировали связь поколений. У каждого, несущего боевое дежурство, есть что вспомнить и за что поблагодарить героических предков. Растроганными поздравлениями от участников ВОВ бойцы поделились историями своих семей и вспомнили, как очутились на фронте.

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Познакомились под Москвой — расписались в Берлине

Один из военнослужащих рассказал, что у него воевали дед, бабушка и прадед. Мужчина не знает, на каком фронте служили его родные. Однако он вспомнил, что дед и бабушка познакомились под Москвой, а брак зарегистрировали в Берлине.

«Познакомились они на обороне Москвы. У обоих медали за оборону Москвы», — отметил боец.

Пошел в военкомат, не дожидаясь повестки

Во время поездки судьба свела корреспондента «360» с водителем-механиком БМП с позывным Малой. Он рассказал, как оказался на фронте. Семья военнослужащего живет недалеко от российской границы — там находятся три села и город Снежное.

Поскольку это стратегически важный район, там после событий 2014 года шли активные бои. По словам Малого, работала авиация и артиллерия, поэтому город получил серьезные повреждения, однако врага все же удалось отогнать. Тогда боец не пошел сражаться, но не остался в стороне после старта СВО.

«Вот сейчас, когда началась спецоперация в 22-м году, считай, с самых первых дней, 28 февраля, я добровольцем, сам, не дожидаясь ни повестки никакой, ничего, пошел в военкомат, по распределению. Попал в бронетанковые войска — на броню. Сейчас защищаем Родину на броне, несем службу», — поделился военнослужащий.

Телеканал «360»

Корреспондент «360» побывала внутри боевой машины. Она обратила внимание, что нужно обладать серьезной физической подготовкой, чтобы залезать в БМП и вылезать из нее.

Собеседник Кононовой получил второе ранение в Новоселовке, когда подбили их машину. БМП, в которой корреспондент сидела с водителем, привезли после ремонта около двух недель назад. Технику восстанавливали после того, как в башню попал дрон-камикадзе.

«Получили ранение, но машинка достойная, техника хорошая. Машинка выдержала — выехали. Все живые. Не полностью здоровые, но, слава богу, все живые», — описал случившееся Малой.

Боец также рассказал, что при необходимости может занять место оператора-наводчика. По словам военнослужащего, экипажи в машине взаимозаменяемые.

«Что оператор-наводчик, что водитель-механик должны знать друг друга работу и в случае чего суметь подменить», — пояснил участник СВО.

Телеканал «360»

Дед не любил рассказывать про войну

Кононова также пообщалась с бойцом с позывным Таха. Участник спецоперации раньше выходил на шествия «Бессмертного полка». Оказалось, что у него много родственников по отцовской линии, сражавшихся с фашизмом. Один из них, Ореносов Сергей Петрович, получил ранение при обороне Сталинграда и стал героем Второй мировой войны. Его наградили медалью «За отвагу».

По словам Тахи, его дед по материнской линии Петр Леонидов прошел всю войну от начала до конца и дошел до Берлина. Участника ВОВ дважды серьезно ранили на фронте.

«Он был учителем математики, труды еще вел. Это поселок Заречный в Якутии — на реке Лена находится. И в мирное время, послевоенное, он также ушел на пенсию завучем школы. Учил детей. У него было семь детей — мама, тети, дяди мои. Но он за войну рассказывать не любил. Когда задавали ему вопросы, он говорил: „Вам знать не нужно, потому что война — это боль, грязь и кровь“», — поделился боец.

Телеканал «360»

Жизнь так нас воспитала

Корреспондент спросила у военнослужащего, помнит ли он день, разделивший его жизнь пополам, после которого он стал участником военного конфликта, а все гражданское осталось в прошлом. Собеседник не смог назвать точную дату.

«Ну, получилось, как получилось. Мы к ним не приходили. Я никуда не ехал до последнего, я работал на шахте», — вспомнил Таха.

Боец рассказал, как в 2014 году он и его сослуживцы разговаривали с взятыми в плен украинцами. Когда их спрашивали, с кем они воюют в Донбассе, те отвечали, что с чеченцами и россиянами. По словам Тахи, пленные сильно удивились, узнав, что перед ними стоят простые местные рабочие люди — шахтер, учитель или начальник участка на заводе, которых ни откуда не привезли.

«У нас и сила духа, и желание делать какие-то героические поступки — это просто жизнь нас воспитала так. Это, в общем, бабушки, дедушки, родители, школа. Мы как губка впитали это все с возрастом. Поэтому у нас не было совсем другого выбора. Потому что мы так воспитаны», — объяснил участник спецоперации.

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Ждем с победой

Корреспондент показала бойцам видеозапись с теплыми словами от ветеранов из Подмосковья. Хотя обычно с Днем Победы поздравляют участников ВОВ, на этот раз они очень просили передать их поздравления тем, кто сейчас защищает Родину.

«Дорогие воины Донбасса! Любим вас, верим в вас, желаем вам крепкого здоровья, силы духа. Ждем мы вас с победой!» — обратилась к военнослужащим женщина-ветеран.

«Хочу обратиться к ребятам, которые сейчас воюют в Донбассе. Хочу пожелать вам, ребята, здоровья, удачи, благополучия, пусть Господь вас охраняет», — отметил Евгений Воробей.

«Мы победили фашизм в открытой борьбе, но, к сожалению, его семена дали всходы. Никто не должен сомневаться в том, что фашизм будет побежден», — заметил Владо Зрнич, который был партизаном в годы ВОВ.

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«Я им пожелал бы, чтобы они защищали Родину так, как когда-то защищали мы, даже лучше нас», — Виктор Жажин.

«Выражаем свою поддержку нашим бойцам в Донбассе»;

«Что творится в Луганске, в Донбассе? Расстреливают мирных жителей!»;

«Мы гордимся вами! Возвращайтесь с победой!»;

«Сохраним прошлое — защитим будущее», — такие слова записали ветераны для участников спецоперации.

Пожелания по следам Дня Победы растрогали некоторых бойцов до слез. Многие военнослужащие не смогли посмотреть парад на Красной площади или позвонить родным в честь 9 Мая, но благодаря обращению подмосковных ветеранов защитники Родины вспомнили истории своих семей и своих героев.