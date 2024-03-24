24 марта 2024, 09:32
Собянин приехал в больницу к пострадавшим в Crocus City Hall
Мэр Москвы Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших при теракте
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени Боткина пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Спасибо москвичам, которые пришли сдать свою кровь для раненых. В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», — написал Собянин.
Реклама
Сейчас в столичных больницах находятся 80 человек, за их жизни борются врачи. Мэр поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также всех тех, кто, рискуя жизнью, помогал на месте трагедии.
«Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — добавил он.
Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись расстреливать людей, затем устроили пожар. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших, по последним данным, выросло до 152.
В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.
Десятки стран осудили теракт. Президент Эстонии Алар Карис ужаснулся жестокости смертоносной атаки на невинных людей.
Пожары
Дети
Больницы
Врачи
Россия
Сергей Собянин
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама