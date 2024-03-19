Общество 19 марта 2024, 00:54 Более 80 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади МВД России: в митинге на Красной площади участвовало более 80 тысяч человек РИА «Новости»

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В митинге-концерте на Красной площади в Москве поучаствовало более 80 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Мероприятие посвятили 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт „10 лет в родной гавани“.<…> В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», — написала Волк.

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Безопасность на Красной площади обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Более 1,5 тысячи росгвардейцев задействовали для охраны периметра, оцепления и патрулирования территории, прилегающей к площади.