Общество 18 марта 2024, 23:38 Безопасность на Красной площади во время митинга обеспечила Росгвардия

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Безопасность во время проведения митинга-концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией обеспечивала Росгвардия. На страже порядка на Красной площади в Москве стояли более 1,5 тысячи сотрудников, сообщили правоохранители.

«Перед началом праздничного концерта специалисты инженерно-технических групп ОМОН „Авангард“ обследовали место проведения мероприятия», — отметили в ведомстве.

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Во время концерта экипажи вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы и прилегающие к площади территории. Также росгвардецы патрулировали периметр и стояли в оцеплении. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Росгвардии мероприятие прошло без происшествий, сообщила пресс-служба.

Концерт на Красной площади посетил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом и Севастополем.