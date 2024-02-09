Москва 09 февраля 2024, 18:00 Почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации с начала года Бочкарев: в Москве с начала года расселили по реновации 18 домов Телеканал «360»

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В Москве с января 2024 года удалось расселить по программе реновации 18 старых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой и согласно гарантиям, утвержденным программой», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он уточнил, что расселенные коснулось жилых зданий, расположенных в 14 районах девяти округов. На месте снесенных ветхих домов построят жилье и сопутствующую инфраструктуру.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с момента старта реновации расселили 589 домов.

Обладателями нового жилья стали свыше 127 тысячи человек, еще более 26 тысяч — начали переезд.

На юго-западе Москвы уж построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров.