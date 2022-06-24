Большинство жителей России — 80% — высказали доверие к президенту Владимиру Путину, 81% — одобряет его работу. Об этом говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные на официальном сайте организации.

При этом 12% респондентов выбрали вариант ответа «Скорее, не доверяю», еще 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Если 81% опрошенных заявил, что глава государства хорошо выполняет свою работу, то противоположную точку зрения высказали 8% россиян, 11% затруднились дать ответ.

Опрос прошел 17–19 июня, в нем участвовали 1500 совершеннолетних респондентов в 104 населенных пунктах из 53 российских регионов. Исследование проводилось путем интервьюирования респондентов.

Прошедший в конце апреля опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 92% россиян считают себя патриотами.