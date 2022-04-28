Около 92% россиян назвали себя патриотами страны. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения в опубликованных результатах проведенного опроса.

При этом безусловными патриотами себя считают 52% населения, это максимальное значение с 2000 года.

«Уровень патриотизма в России остается на привычно высоком уровне: в течение последних 22 лет доля патриотически настроенных граждан не опускалась ниже 80%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Участниками опроса стали респонденты старше 18 лет, всего на вопросы ответили 1600 россиян.

Ранее сообщалось, что деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряли в марте 77,2% россиян.

Также число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, в конце марта выросло до 76%.