Подмосковье 19 марта 2024, 13:46 Еще 26 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Работы по капитальному ремонту объектов дошкольного образования стартовали в Подмосковье по президентской программе. В этом году 23 обновленных детских сада встретят ребят уже 1 сентября, еще три отремонтируют к концу года.

Все дошкольные образовательные учреждения будут отвечать современным требованиям. Проектом предусмотрены ремонт фасада и кровли с утеплением помещений, обновление входных групп, замена всех инженерных систем, установка новых окон и укладка плитки. Помимо этого, в детсадах полностью обновят мебель, оборудование и игрушки.

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Прилегающую территорию также благоустроят: там обустроят игровые площадки для детей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что всего к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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