Общество 05 июля 2023, 10:57 Более 700 проектов приняли участие в конкурсах Московского инновационного кластера Мэр Москвы Собянин: конкурсы Московского инновационного кластера прошли более 700 проектов Russian Business Guide

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Треть из более чем 700 проектов, участвовавших в конкурсах Московского инновационного кластера, прошла пилотирование. При этом половину из них уже начали использовать на крупных предприятиях. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди победителей и финалистов конкурсов мэр отметил разработчика покрытий из порошковых проволок, которые обладают стойкостью к износу и коррозии при температурах до 1700 градусов. Он также упомянул создателей системы мониторинга трубопроводов и проекта импортозамещающего оборудования и ПО для моделирования процессов подготовки и переработки газа.

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Собянин напомнил, что с 2020 года на платформе i.moscow состоялось 26 технологических конкурсов, охватывающих самые востребованные направления, включая образование, медицину, туризм, беспилотные технологии, связь 5G и другие.

Ранее стало известно о том, что почти 600 компаний получили поддержку Гарантийного фонда Подмосковья за полгода. Общий объем поручительств составил более шести миллиардов рублей.