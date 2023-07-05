Подмосковье 05 июля 2023, 10:11 Почти 600 компаний получили поддержку Гарантийного фонда Подмосковья за полгода Unsplash

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За первые полгода поддержку Гарантийного фонда Подмосковья получили 597 компаний малого и среднего бизнеса. Это позволило предпринимателям взять кредиты и направить из на развитие производства.

«Суммарно за шесть месяцев было выдано 694 поручительства Гарантийного фонда общим объемом более шести миллиардов рублей. Это позволило бизнесу региона привлечь 13,3 миллиарда рублей заемных средств», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Например, компания «Альянс Групп Строй» взяла кредит под гарантии фонда на 7,5 миллиона рублей. Средства будут направлены на закупку материалов.

Еще одно поручительство выдано компании «Рублевский парк». Поддержка Гарантийного фонда позволила предприятию привлечь 10 миллионов рублей заемных средств, что позволит закупить необходимую технику и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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