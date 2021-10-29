Более 70% россиян проведут нерабочие дни дома

Почти все россияне — 93% — в курсе, что с 30 октября по 7 ноября в стране будет период рабочих дней из-за коронавируса. Каждый четвертый житель России все же продолжит работать в этот период, 73% проведут неделю дома. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Как сообщил сайт центра, 9% респондентов проведут нерабочие дни на даче, 2% — поедут в другой регион, а 1% — в другой населенный пункт своей области.

Введение периода нерабочих дней считают адекватной сложившейся ситуации мерой 59% россиян. Треть принявших участие в опросе уверены, что это не поможет остановить распространение коронавируса и стабилизировать обстановку.

Респонденты также предложили свои варианты снижения уровня заболеваемости ковидом. Среди них обязательная вакцинация от коронавируса (16%), повышение уровня медицины (9%), ужесточение масочного режима (8%), введение жестких ограничений как весной прошлого года (7%) и закрытие границ (5%).

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение из-за тяжелой эпидемической ситуации в стране, которая резко ухудшилась в сентябре.