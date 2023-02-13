Общество 13 февраля 2023, 21:17 Более 70 нелегальных мигрантов задержали в Петербурге ФСБ показала кадры задержания 70 мигрантов в Ленинградской области

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Задержание более 70 нелегальных мигрантов провели в промзоне Гатчинского района. Видео опубликовал сайт 78.RUсо ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах запечатлено, как сотрудники спецслужбы заходят в жилище мигрантов и просят предъявить документы. Затем их отводят в служебный автомобиль.

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В ведомстве уточнили, что все задержанные являются уроженцами «регионов с повышенной террористической опасностью». Теперь решается вопрос о возвращении их на родину.

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Ранее в ходе рейда по проверке водителей-мигрантов было выявлено восемь нарушителей. Сотрудники ФСБ проверили в Московском районе 300 автомобилей. В итоге, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекли более 15 человек.

Также правоохранители выявили восьмерых водителей-мигрантов, нарушивших правила въезда в Россию и порядок нахождения в стране.