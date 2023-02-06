Общество 06 февраля 2023, 15:16 Полицейские Петербурга вычислили восьмерых водителей-мигрантов, нарушивших правила въезда в РФ

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Рейд по проверке водителей-мигрантов провели сотрудники полиции Санкт-Петербурга. В результате проверок было выявлено восемь нарушителей, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что всего в Московском районе полицейские проверили 300 автомобилей. Более 15 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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Также правоохранители выявили восьмерых водителей-мигрантов, которые нарушили правила въезда в РФ и порядок нахождения в стране.

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