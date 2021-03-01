Более 70 красноярских школьников отравились овощными салатами

Более 70 учеников школ Красноярска отравились овощными салатами. У них выявили иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез. Региональный Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения.

«Управлением [Роспотребнадзора по региону] приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторное исследование еды, взяли смывы с оборудования, инвентаря и одежды сотрудников предприятия — поставщика школьных обедов. Они нашли нарушения санитарного законодательства.

Салатами отравились дети, которые учатся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска.

После отравления проверку также начали в Следственном комитете.

Признаки иерсиниозной инфекции: лихорадка, интоксикация, поражение желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени. Одна из форм протекания болезни — псевдотуберкулез.

20 февраля массово отравились тольяттинские школьники. Сотрудников пищеблока учебного учреждения отправили на медобследование.