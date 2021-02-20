Школьники массово отравились в Тольятти

В Тольятти произошло массовое отравление школьников. Городской департамент образования и региональный Роспотребнадзор взяли ситуацию на контроль. Об этом сообщил «Царьград».

Уточняется, что отравились учащиеся школы № 43. У них обнаружили симптомы кишечной инфекции. Руководство учебного учреждения заверило, что никому из школьников не потребовалась госпитализация. Сотрудников пищеблока отправили на медобследование. В школе будет проведена усиленная санобработка.