Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию

Около 61 тысячи жителей ДНР и ЛНР приехали в Россию после того, как в самопровозглашенных республиках объявили временную эвакуацию. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Чуприян добавил, что более одной тысячи жителей Донбасса, которых эвакуировали в Россию, получили по 10 тысяч рублей в качестве выплат.

«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовятся к этим выплатам. Мы получили около четырех тысяч заявлений», — отметил он и выразил надежду, что в ближайшее время еще больше людей получат деньги.

Чуприян рассказал, что положительные тесты на коронавирус зарегистрированы у небольшого количества жителей Донбасса, прибывших в Россию. По его словам, это менее 20 человек.

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из Донбасса в Россию.

По последней информации, в результате обстрелов в ДНР погибли один военный и один мирный житель.