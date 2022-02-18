Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска в любой момент могут начать наступление. Президент России Владимир Путин поручил отправиться в Ростовскую область врио главы МЧС Александру Чуприяну для приема беженцев.

Угроза нападения

Первым об эвакуации жителей заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что в первую очередь в Россию отправятся дети, женщины и люди пожилого возраста.

«Эвакуированных обеспечат всем необходимым. Для быстрого перехода в пунктах пропуска созданы все условия», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что это временная мера в связи с появлением информации о готовности украинских войск начать наступление через линию соприкосновения.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки выехать в Россию. Он подчеркнул, что приказ не касается тех, кто имеет предписание на мобилизацию, а также не задействован в работе социальной и гражданской инфраструктуры.



Пасечник приказал главам районов, правоохранительным органам и спасателям помочь людям добраться до пограничных пунктов пропуска.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента с места событий, первыми эвакуировали 225 детей-сирот из школы-интерната в Донецке. Из ЛНР начали вывозить жителей города Кировска, который находится в приграничной зоне.

Практически сразу после объявлений об эвакуации в Донецке и Луганске включили сирены гражданской обороны, а жители выстроились в очереди в банкоматы и на заправки.

Подготовка России

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростовскую область, чтобы помочь в организации мест для размещения беженцев.

Как сообщила пресс-служба Кремля, к российскому лидеру за федеральной помощью обратился губернатор региона Василий Голубев в связи с наплывом беженцев из Донбасса.

Президент поручил обеспечить всех приезжающих горячими питанием и необходимой медицинской помощью.

Правительству Путин поручил каждому прибывающему из Донбасса выплатить по 10 тысяч рублей.

Пресс-служба Минфина сообщила, что деньги на выплаты беженцам поступят в бюджет Ростовской области в ближайшее время.

Хотите мира — не стреляйте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что у ВСУ нет планов организовывать военное наступление через линию соприкосновения в Донбассе. Вопрос должен решиться дипломатическим путем.

Его слова поддержал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что Киев придерживается Минских соглашений и не планирует никаких наступательных операций.

Он отметил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилось к координатору от ОБСЕ для созыва чрезвычайного заседания.



Министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и ЛНР Владислав Дейнего назвали собрание попыткой Украины оправдаться за обстрелы населенных пунктов в четверг.



«Считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира — не стреляйте», — заявила Никанорова.

Новое обострение в Донбассе началось в минувший четверг, 17 февраля, после того, как войска ВСУ открыли массированный обстрел из тяжелых видов вооружения по населенным пунктам республик Донбасса.