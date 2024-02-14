Общество 14 февраля 2024, 12:05 Более 60 студентов и выпускников приступили к стажировке в Правительстве Москвы Сергунина: 62 молодых специалиста приступили к стажировке в Правительстве Москвы РИА «Новости»

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Свыше 60 студентов и выпускников столичных вузов начали проходить оплачиваемую стажировку в Правительстве Москвы. На протяжение шести месяцев под руководством наставников они будут делать полезные сервисы для города и его жителей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, желание участвовать в программе выразили больше двух тысяч старшекурсников и начинающих специалистов, заинтересованных в карьере в сфере информационных технологий. Ребята боролись за место в нескольких этапах отбора. Они прошли в том числе онлайн-тестирование и практическое задание на очном собеседовании.

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«В итоге приглашения получили 62 сильнейших кандидата. Теперь им предстоит развивать такие значимые для Москвы проекты, как городской портал mos.ru, платформа „Мос.Облако“ и электронные услуги», — рассказала заммэра.

Кроме того, для молодых москвичей проведут экскурсии в павильон «Умный город» на ВДНХ, встречи с руководством столичного департамента информационных технологий, а также позволят обменяться опытом с органами власти других городов.

Также в Москве стартовал новый сезон программы по трудоустройству молодых специалистов. Оно поможет не только найти работу, но и эффективно выстроить карьерный путь.