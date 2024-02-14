Общество 14 февраля 2024, 09:49 Молодым москвичам помогут найти себя в программе по трудоустройству Новый сезон программы по трудоустройству «ОФ.ФЕР» стартовал в Москве Freepik

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Новый сезон программы по трудоустройству молодых специалистов «ОФ.ФЕР» стартовал в Москве. Все желающие смогут найти работу в востребованных сферах. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина отметила, что современная молодежь ставит в приоритет реализацию себя в качестве успешного специалиста.

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«Программа „ОФ.ФЕР“ позволит ребятам не просто найти работу, но и улучшить свои навыки и понять, как эффективно строить карьерный путь», — добавила Савинкина.

Программу «ОФ.ФЕР» проекта «ВРаботе» обновят в этом году. Участников поделят на две группы. Студенты старших курсов и выпускники с опытом работы в определенной сфере будут в направлении «Начало». Молодые специалисты с опытом от трех до пяти лет, которые хотят развиваться в другом направлении, найдут себя в блоке «Трансформация».

Кроме того, в рамках проекта пройдет и образовательная программа. Она пройдет на электронной платформе. Каждый участник сможет заниматься в своем личном кабинете с видеоуроками.

Во время прохождения образовательной программы поддерживать ребят будут личные кураторы. Они помогут выстроить карьерный путь и определить основные направления для трудоустройства.

Руководитель проекта «ВРаботе» Тамерлан Наурузов уточнил, что эксперты, HR-консультанты и менторы помогут участникам найти себя или сменить вектор карьерного направления.