Более 60% россиян выступили против отмены выходного 1 мая

Большинство россиян не поддерживают отказ от выходного дня 1 мая. Против такой идеи выступили 63% наших сограждан. За отмену выступил 21% опрошенных.

Исследование об отношении граждан РФ к выходному дню 1 мая провели эксперты HeadHunter. Его итоги показали, что хотя большая часть людей хочет отдыхать в этот день, День весны и труда они не отмечают, сообщило РИА «Новости».

Почти 87% компаний, участвовавших в опросе, 1 мая будут отдыхать. Среди тех, кто будет отмечать праздник труда, 5,5% устроят субботник, 2,1% поедут на природу, 2% поучаствуют в локальном митинге трудящихся.

Чаще всего праздник отмечают в Башкирии, Татарстане и Свердловской области. Реже всего — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тюменской области.

С 1 по 10 мая россияне уйдут на длинные майские выходные. Указ об увеличении праздников 23 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Главная цель продления отдыха — борьба с коронавирусной инфекцией. Граждан призывают больше проводить времени с семьей и на природе, воздержаться от гостей и посещения общественных мест. Новых локдаунов на это время вводить не будут.