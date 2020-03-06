Более 60 человек проверят на коронавирус в Петербурге

Медики обследуют более 60 человек, которые вернулись в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусу стран. Пациентов уже госпитализировали в больницу имени Боткина.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили для РИА «Новости», что врачам предстоит осмотреть 64 человека.

Все россияне, которые сейчас находятся в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина, побывали в странах, где складывается сложная ситуация с распространением COVID-19. Особый риск в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый тип коронавируса. В ВОЗ придали ситуации международное значение. Заболевание получило официальное название COVID-19.

Вирус быстро распространился за пределы Китая. Во всем мире сейчас заражены свыше 98 тысяч человек, умерли 3,3, тысячи пациентов. Вылечиться удалось свыше 54,1 тысячи больных.

В России за последние сутки выявили еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербург 29 февраля прилетел зараженный итальянец. Он несколько дней жил в одном из студенческих общежитий. Под карантин отправили 700 студентов.