Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за пандемии

Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ) отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие должно было пройти в Сингапуре 17–20 августа, сообщил Reuters.

По словам организаторов, трагические обстоятельства, которые разворачиваются в разных регионах и смутные перспективы в сфере путешествий, а также разные скорости развертывания вакцинации делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами предпринимательской сферы, представителями правительств и гражданского общества, написала газета «Известия».

Следующее собрание ВЭФ собираются провести в первой половине будущего года.