Более половины жителей России не были бы против проголосовать на выборах через интернет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование оказалось в распоряжении РИА «Новости». Через интернет при возможности свое мнение на выборах высказали бы 53% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 45%, еще 2% не смогли ответить. Половина опрошенных заявила, что, скорее, одобряет эту возможность, 44% — нет, 6% затруднились ответить.

Если на следующих выборах избирателям предложат самим определить способ голосования, то 65% прибегнут к традиционной процедуре с бумажным бюллетенем, 30% проголосуют через Сеть, 1% — по почте, 2% — еще не определились или проигнорируют избирательный процесс.

Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения спросили респондентов о преимуществах электронного голосования. Так, 28% назвали дистанционность, 16% — быстроту, 12% — удобство. Еще 33% заявили, что не хотят голосовать через интернет. Кроме того, 20% не верят в техническую надежность системы, а 16% не умеют работать на компьютере.

В конце июня и начале июля в России прошло общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Двум регионам разрешили голосовать дистанционно. Речь идет о Москве и Нижегородской области. После этого в ЦИК заявили, что в онлайн-режиме пройдет и голосование на выборах 2021 года в Госдуму в российской столице.