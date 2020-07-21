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    21 июля 2020, 09:38

    Более 50% россиян поддержали интернет-голосование — опрос

    Наза Салех Захи

    Более половины жителей России не были бы против проголосовать на выборах через интернет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
    Более 50% россиян поддержали интернет-голосование — опрос

    Исследование оказалось в распоряжении РИА «Новости». Через интернет при возможности свое мнение на выборах высказали бы 53% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 45%, еще 2% не смогли ответить. Половина опрошенных заявила, что, скорее, одобряет эту возможность, 44% — нет, 6% затруднились ответить.

    Если на следующих выборах избирателям предложат самим определить способ голосования, то 65% прибегнут к традиционной процедуре с бумажным бюллетенем, 30% проголосуют через Сеть, 1% — по почте, 2% — еще не определились или проигнорируют избирательный процесс.

    Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения спросили респондентов о преимуществах электронного голосования. Так, 28% назвали дистанционность, 16% — быстроту, 12% — удобство. Еще 33% заявили, что не хотят голосовать через интернет. Кроме того, 20% не верят в техническую надежность системы, а 16% не умеют работать на компьютере.

    В конце июня и начале июля в России прошло общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Двум регионам разрешили голосовать дистанционно. Речь идет о Москве и Нижегородской области. После этого в ЦИК заявили, что в онлайн-режиме пройдет и голосование на выборах 2021 года в Госдуму в российской столице.

    Новости SMI.FM