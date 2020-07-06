Электронное голосование используют на выборах в Госдуму 2021 году в Москве

«На территории города Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование. Например, в 2021 году, если говорить о плановых выборах депутатов Госдумы, — обязательно», — уточнила Майя Гришина.

Слова секретаря ЦИК подтвердил и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он заверил участников круглого стола, что к 2021 году использование электронного голосования будет расширено.

«У меня нет сомнений, что это будет развиваться и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении», — добавил Горелкин.

Ранее в Госдуме был принят отдельный закон, согласно которому эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования продлевается на 2020 и 2021 годы на выборах всех уровней в Москве. От регионов ЦИК пока ждет заявки на участие в онлайн-голосовании.

Во время голосования по поправкам к Конституции жители Москвы и Нижнего Новгорода уже проголосовали в онлайн-формате. Эксперимент прознали удачным.