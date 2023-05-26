Общество 26 мая 2023, 16:44 Более 48,5 тысячи участников программы реновации в Москве получили уведомления через суперсервис Почти 50 тысяч москвичей воспользовались электронным сервисом программы реновации

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С осени 2020 года более 48,5 тысячи жителей столицы получили электронные уведомления об этапах переселения через суперсервис программы реновации. Об этом руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин сообщил на сайте информационного центра правительства Москвы.

«С помощью суперсервиса „Помощь при переезде в рамках программы реновации“ жители узнают о старте переезда, какие документы нужны для переселения, а также что необходимо сделать для приобретения дополнительной жилплощади», — уточнил Левкин.

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Чаще всего будущие новоселы заказывали услуги по помощи в организации переезда, записывались на осмотр новой квартиры, загружали личные и правоустанавливающие документы.

Сейчас активно пользуются возможностями онлайн-ресурса около половины от общего числа горожан, чьи переезды уже начались.

«Такой процент связан с тем, что онлайн-уведомления получают только те участники программы реновации, которые имеют стандартную учетную запись на портале mos.ru», — пояснил Левкин.

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