Общество 02 февраля 2023, 23:35 Минздрав назвал уровень оборота лекарств в России за 2022 год Минздрав: почти 6 миллиардов упаковок лекарств выпустили в оборот в 2022 году РИА «Новости»

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Около шести миллиардов упаковок лекарств ввели в гражданский оборот в 2022 году. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В прошлом году в гражданский оборот было введено около шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов. Эта цифра соответствует сложившимся среднегодовым значениям», — отметил он.

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Росздравнадзор ранее предупредил о возможных задержках с поставками некоторых лекарств в аптеки. В ведомстве сообщили, что временным отсутствием препаратов воспользовались мошенники. Они предлагают россиянам заплатить деньги за доставку нужного лекарства.

В конце прошлого года правительство России обновило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2023 год. В него добавили комбинацию средств для лечения ВИЧ, но убрали мельдоний.

Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек. Теперь у россиян появилась возможность покупать препараты с индивидуальными дозировками по рецептам врачей.