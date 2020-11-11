«43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)», — приводит агентство текст отчета сервиса.

Специалисты пришли к таким выводам на основе результатов собеседований более пяти тысяч человек. Соискатели поделились не только своими планами по работе. 18% указали, что в 2021 году начнут откладывать деньги, 14% хотят купить квартиру или автомобиль, а 11% россиян собираются поехать в путешествие мечты.

Следующим пунктом по популярности идет желание найти новое увлечение. Об этом заявили 9% принявших участие в исследовании. 6% соотечественников будут учить иностранные языки. Еще 6% настроены в следующем году сесть на диету.

Ранее жители России назвали главные причины своих неудач в 2020 году. Среди них оказались пандемия коронавируса и мистическая атмосфера уходящего года. 30% опрошенных не стали связывать неудачи с произошедшими событиями.