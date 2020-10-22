Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу

В Москве более четырех тысяч жителей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. С апреля в столице начали экспериментальное лечение плазмой пациентов в среднем и тяжелом состоянии.

Свою плазму пожертвовали люди, которые уже переболели COVID-19 и полностью выздоровели, сообщили в столичном оперштабе. Как отметили в ведомстве, такая плазма хорошо помогает в тяжелых случаях — выживаемость увеличивается на 19%.

«По новому единому стандарту переливание плазмы будет применяться во всех столичных стационарах в качестве дополнения к терапии. Решение о таком виде лечения принимает исключительно лечащий врач в зависимости от состояния пациента», — заявили в оперативном штабе.

Любой выздоровевший от COVID-19 человек от 18 до 55 лет может стать донором плазмы. Важно: не должно быть хронических заболеваний. В ведомстве напомнили, что узнать все необходимое и записаться на сдачу крови можно по горячей линии: +7 (495) 870-45-16. Специалисты работают ежедневно, с 9:00 до 19:00.

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